Son Dakika Haberleri: Okul alışverişi yoğunluğu bugün de devam ediyor
Son Dakika Güncel Haber

Okul alışverişi yoğunluğu bugün de devam ediyor

1 saat önce

Haber-Kamera Beyza Nur GÜLER-İdris TİFTİKÇİ İSTANBUL DHA2019-2020 Eğitim-öğretim yılı yarın başlıyor.

Haber-Kamera Beyza Nur GÜLER-İdris TİFTİKÇİ İSTANBUL DHA

2019-2020 Eğitim-öğretim yılı yarın başlıyor. Okulların açılmasına bir gün kala, veliler ve öğrencilerin okul alışverişi telaşı devam ediyor. Veliler Okul çantası, beslenme çantası, okul ayakkabısı, kırtasiye ürünleri gibi eksiklerini tamamlamak için mağazalara akın etti.

Oğluna okul çantası almak için Eminönü'nü tercih eden Selçuk Geçgel, 'Çanta, beslenme çantası, pantolon, tişört, öyle şeyler bakacağız. Diğer kırtasiye ürünlerini daha önce aldık biraz. Piyasada ne var ne yok bakacağız. Fiyatlar kimi yerde pahalı, kimi yerde iyi. Mesela burada 200 lira, başka yerde 80 lira, 25 lira, 50 lira. Tabii ki, kalite farkı da var. Biraz da malzeme kalitesinden kaynaklı. En çok kaliteli olmasına özen gösteriyoruz. Ucuz bir ürün aldığınız takdirde bunu bir sene kullanır ama kaliteli ürün aldığınız zaman hem çocuk için daha sağlıklı hem de ilerisi için daha kullanışlı. Piyasaya şu an bakıyoruz, en iyisini, en uygun fiyatlısını, bütçemiz hangisine uyuyorsa ona göre hareket ediyoruz. Kırtasiye malzemelerini falan bilinen yerlerden almaya gayret gösteriyoruz çünkü ucuz olup hem kalitesinden kanserojen madde içeriyor mu diye bakıyoruz yani dedi.

Okul alışverişinde önceliklerinin ayakkabı olduğunu dile getiren Kamil Bayrak ise, 'önceliğimiz ayakkabı, sonra çanta, defter, kitap bu tarz alışverişlere çıktık. Geçen seneye göre biraz pahalı ama normal fiyatlar. Ayakkabılar biraz pahalı. Öncelikle arka etiketine bakıyoruz. CE etiketli olmasına dikkat ediyoruz. Ayakkabılarda orijinal olmasına dikkat ediyoruz. Kalem, silgi gibi ürünlerde kanserojen olmamasına dikkat ediyoruz şeklinde konuştu.

Beyza Nur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 06:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tartıştığı eşi intihar edince adam da peşinden aşağı atladı
Suudi Arabistan'da Enerji Bakanı Prens Bin Selman oldu Okul çantalarının ağır olması kronikleşen rahatsızlıklara yol açabiliyor Kılıçdaroğlu'na yumurta atan saldırgan adli kontrolle serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 19:53:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okul alışverişi yoğunluğu bugün de devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]