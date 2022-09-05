"Okula uyum sürecini kolay atlatmak mümkün" - Son Dakika
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"Okula uyum sürecini kolay atlatmak mümkün"

05.09.2022 15:48
"Okula uyum sürecini kolay atlatmak mümkün"

Okul, anaokulu ve ilkokula yeni başlayacak öğrenciler için anne babadan ayrı olarak sosyal yaşamlarının başladığı ilk yerdir.

Okul, anaokulu ve ilkokula yeni başlayacak öğrenciler için anne babadan ayrı olarak sosyal yaşamlarının başladığı ilk yerdir. Anne babasının olmadığı bir yerde tek başına kalabilmek çocuk için kolay olmayabilir. İSTEK Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, anne babaların bu süreçte çocuklarına destek olmaları için gerekli önerilerde bulundu. İSTEK Okullarından yapılan yazılı açıklamada, çocukların okula uyum sürecini kolay atlatmasının mümkün olduğu bilgisine yer verildi.

KAYGINIZI ÇOCUĞA YANSITMAYIN

İSTEK Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Biriminin okulların açılmasıyla çocukların okula adapte olmasını kolaylaştıracak önerilerde bulundu. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada aşağıdaki bilgilere yer verdi:

"Anne baba olarak çocuğunuzun okula başlaması konusunda kaygılansanız da yansıtmamaya çalışmanızda fayda vardır. Çünkü çocuklar yeni olayları ebeveynleri nasıl yansıtırsa öyle deneyimler. Okula başlamak da kaygı verici değil, heyecan verici, güzel bir deneyim olarak çocuklara yansıtılmalıdır."

"Bazen ebeveynler, özellikle de çalışan anne babalar, zamanları kısıtlı olduğu ve işe dönmek zorunda oldukları için çocuklarının okula hemen alışmasını beklerler. Özellikle çocuğun daha önce bir kurum tecrübesi de varsa. Fakat acele etmeyin. Bunun bir süreç olduğunu unutmayın. Uyum süreci bireysel farklılıklar gösterir. Bazı çocuk iki günde okula uyum sağlar, bazısı iki haftada alışır, bazılarının ise, özellikle ilk defa okul tecrübesi yaşayan çocukların, uyum süreci daha uzun olabilir. Dolayısıyla uyum sürecinde çocuklar arasında karşılaştırma yapmamak gerekir."

"Uyum sürecinde çocuğunuzun duygusal durumu ve güven ihtiyacına göre uygun ve size önerilen yakın bir yerde hazır bulunun. Kararlaştırılan yerden haber vermeden ayrılmamanız önemlidir. Uyum sürecinde anne babanın sıkıntı yaşayabileceği diğer bir zaman ise çocuğunuzdan ayrılma anlarıdır. Ayrılmak sizin için de kaygı verici bir durumsa ya da çocuğunuzun ağlama olasılığı sizi endişelendiriyorsa olabildiğince sakin görünmeye çalışın. Ayrıca ayrılma konusunda kesin ve kararlı davranmanız önemlidir."

VEDALAŞMAYI UNUTMAYIN

Çocuk ile vedalaşmanın en önemli noktalardan biri olduğuna değinilen açıklamada, "Çocuğunuz üzgün görünse bile onunla vedalaşın. Vedalaşma ne kadar kısa ve çabuk yaşanırsa çocuğunuzun güne başlaması o kadar kolay olur. Bir anne ya da baba olarak çocuğunuzdan ayrılmak size de zor gelebilir. Bu oldukça doğaldır. Bu durumda önemli olan, çocuğun üzgün olduğunu görse de ondan daha kolay ayrılabilecek ebeveynin bu görevi üstlenmesidir. Örneğin, baba çocuktan daha kolay ayrılabiliyorsa, onun çocuğu okula bırakması uyum sürecini kolaylaştırır. Fakat her iki ebeveyn de bu konuda zorluk yaşıyorsa, çocuğun okula servisle gelmesi de düşünülebilir. Çünkü servis, birçok çocuk için eğlenceli bir ortamdır ve sizden ayrılırken üzülse de okula gelene kadar kafasını dağıtıp üzüntüsünü unutabilir."

"Uyum sürecinde çocuğunuzu okuldan alırken geç kalmamanız önemlidir. Özellikle uyum süreci devam eden çocukların, diğer çocuklardan daha geç bir saatte okuldan alınmaması gereklidir. Aksi takdirde çocuğunuz kaygılanabilir." ifadelerine yer verildi.

SÜREKLİ OKUL HAKKINDA KONUŞMAYIN

Yapılan yazılı açıklamada son olarak şu bilgilere değinildi:

"Okula uyum sürecini kolaylaştırmak, çocuğun motivasyonunu arttırmak için evde sürekli okul hakkında konuşulması, çocuğunuz okula gelmek istemiyorsa, onun endişe seviyesini arttırabilir."

"Çocuğunuz okula uyum sürecinde zorlanıyorsa ve yaşadıkları ile ilgili konuşma ihtiyacı varsa bu konu hakkında sohbet etmemiz gerekir. Çocuğunuzla, bu süreçte yaşadıkları ve duyguları hakkında konuşabilirsiniz: 'Hepimizin sorumlulukları var. Okula gitmek de senin sorumluluğun. Biliyorum, bizden ayrılmak sana zor geliyor. Okula ilk defa başlayan birçok çocuk zorlanır ama yavaş yavaş alışacaksın.' Bu şekilde konuştuğunuzda çocuğunuz anlaşıldığını hissedecektir. Önemli olan çocuğunuza yaşadığı zorlukta yanında olduğunuzu hissettirmektir."


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Kaynak: DHA

Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Okula uyum sürecini kolay atlatmak mümkün' - Son Dakika

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