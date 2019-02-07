Son Dakika Haberleri: Okul Arkadaşları Melih'ten Gelecek Sevindirici Haberi Bekliyor

Okul Arkadaşları Melih'ten Gelecek Sevindirici Haberi Bekliyor

1 saat önce

Kartal'da çöken binanın enkazı altında kalan Melih Aydın'ın okul arkadaşları iki gündür olay yerinde bekliyor.

Kartal'da çöken binanın enkazı altında kalan Melih Aydın'ın okul arkadaşları iki gündür olay yerinde bekliyor.

Kartal'da çöken binada enkaz altında kalan Kartal İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi 11. Sınıf öğrencisi Melih Aydın'ın okul arkadaşları iki gündür olay yerinde umutla bekliyor.

HALI SAHAYA GİDECEKTİK

Halı saha maçına gitmek üzere hazırlık yaptıklarını söyleyen sınıf arkadaşı Yunus Emre Ertek, 'Halı saha maçımız vardı. Arkadaşım normalde evine geç giderdi. Minibüse binmez yürüyerek giderdi. O gün minibüse bindi. Eve gidip yemek yiyip bizimle buluşacaktı. Annesi ekmek almaya diye çıktı evden, o sırada yeğeni ağabeyi ve kendisi yemek yiyordu. Yemek yiyip gelecekti, buluşup halı sahaya gidecektik. 'Yemek yiyeceğim geleceğim kardeşim' dedi bize, sonra bina çöktü. Biz iki gecedir buradayız. Arkadaşımızdan haber bekliyoruz dua ediyoruz. Yaklaşık şu an 50 kişiyiz, tüm sınıf arkadaşları burada, güzel bir haber bekliyoruz dedi.

'BÜTÜN OKUL OLARAK BURADAYIZ

Melih Aydın'ın sınıf arkadaşı Muhammet Tekin ise, 'Mahalleden bir arkadaşımız 'Bankalar Caddesi'nde bina yıkıldı' dedi. Sonra bizi aradılar 'maç iptal oldu' dediler. 'Melih arkadaşımızın binası yıkıldı' dediler. Dün geceden beri buradayız, çıkarılmasını bekliyoruz. Bütün okul olarak buradayız diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:58 Kaynak: DHA

Kartal, Aydın, Güncel
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