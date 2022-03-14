Okul bahçelerindeki karlar temizlendi - Son Dakika
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Okul bahçelerindeki karlar temizlendi

14.03.2022 10:47
Okul bahçelerindeki karlar temizlendi

Kartal Belediyesi İstanbul genelinde dört gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı mesaisine okul bahçelerinde de devam etti.

Kartal Belediyesi İstanbul genelinde dört gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı mesaisine okul bahçelerinde de devam etti. Kar yağışı nedeniyle eğitime verilen aranın ardından, okullarda öğrencilerin ve velilerin sorun yaşamaması adına kar küreme çalışmaları ile buzlanma olasılığına karşın tuzlama yapıldı. İlçe genelinde faaliyet gösteren devlet okullarının bahçeleri belediye personelleri tarafından kardan arındırıldı.

Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Sivil Savunma Uzmanlığı ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında kar küreme çalışmalarının yanı sıra tuzlama çalışmaları da yapıldı. Okul bahçeleri önce kar küreme araçlarıyla temizlenirken ardından zemin tuzlanarak buzlanmaya karşı tedbir alındı. Kar temizleme çalışmasıyla beraber dört günlük aranın ardından okullarına tekrar başlayacak olan öğrencilerin güvenlikleri önemli ölçüde sağlandı.

YOĞUN KAR MESAİSİ

Kartal Belediyesi kar yağışının yoğun olarak hissedildiği perşembe gününden itibaren adeta alarma geçti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in talimatıyla belediyenin ilgili tüm birimleri tarafından 7 gün 24 saat kar mesaisi yapılarak, ilçede gerekli önlemler alındı.

Dört gün boyunca ilçede başta ana güzergah olmak üzere aksaklıkları gideren 500 personel ve 50'si karla mücadele araçları olmak üzere 100 araçla birlikte ilçe genelinde devreye girerek yolların kapanması engellendi.

Ayrıca zorlu hava koşulları nedeniyle sağlık kurumlarına ulaşımda sorun yaşayan vatandaşların da hasta nakil ambulansı ile hastaneye ulaşımları sağlandı.

Kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına rağmen zorunlu olarak dışarıda olan vatandaşlara da mobil ikram aracı ile sıcak içecek ve çorba dağıtımı yapıldı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından da sokak hayvanlarının mama ihtiyaçları ilçenin birçok noktasında sağlandı.

Kar yağışının etkisini azaltmasına rağmen ilçe genelinde risk oluşabilecek noktalarda buzlanmanın önlenmesi için tuzlama çalışmaları da devam ediyor.


Okul bahçelerindeki karlar temizlendi
Okul bahçelerindeki karlar temizlendi
Okul bahçelerindeki karlar temizlendi
YORUMLAR
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Kartal Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı kar yağışında da çalışmalarını sürdürüyor Kartal Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı kar yağışında da çalışmalarını sürdürüyor KARTAL'DA POLİS HEM YOLDA KALAN ARAÇLARI İTELEDİ HEM DE ÇOCUKLARLA KARTOPU OYNADI KARTAL'DA POLİS HEM YOLDA KALAN ARAÇLARI İTELEDİ HEM DE ÇOCUKLARLA KARTOPU OYNADI

Kartal Belediyesi, Kartal, Okul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Okul bahçelerindeki karlar temizlendi - Son Dakika


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