Okul bahçesi ağaçlandırıldı - Son Dakika

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor. Söz konusu faaliyet ile öğrencilerin, hem daha güzel ve sağlıklı eğitim öğretim ortamlarına kavuşmaları hem de daha güzel ve yeşil oyun olanlarına sahip olmalarının sağlanıdığı kaydedildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Gediz Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan etkinlik ile Salur Mahallesi'nde yeni yapılan 4. Etap TOKİ Evleri Merkez İlkokulu bahçesinde fidanı dikimi yapıldı. - KÜTAHYA