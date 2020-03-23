Okul bahçesi araç dezenfeksiyon merkezi oldu - Son Dakika
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Okul bahçesi araç dezenfeksiyon merkezi oldu

13 dakika önce

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, okul servis araçları ve taksiler başta olmak üzere şehirdeki araçların dezenfekte edildiği merkez haline getirildi.

Okul bahçesi araç dezenfeksiyon merkezi oldu, System.String[]

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, okul servis araçları ve taksiler başta olmak üzere şehirdeki araçların dezenfekte edildiği merkez haline getirildi.

Kimya Teknolojisi Bölümü öğretmen ve öğrencileri, bir yandan günde 5 ila 7 ton solüsyon üretimini yaparak ihtiyaca cevap vermeye çalışırken, diğer yandan da işçileri ve çocukları taşıyan servis araçlarını belirli periyotlarla dezenfekte ediyor.

Okulun bahçesinde, taksiler ve özel araç sahipleri de belirli gün ve saatlerde araçlarını dezenfekte ettirilebiliyor.

Okul müdürü Turan Altıok, AA muhabirine, fırsatçılara karşı okulun her bir bölümünü koronavirüs önlemleri için kullandıklarını belirterek, maliyetlere denk gelen küçük ücretler karşılığında hizmet vermeye gayret ettiklerini söyledi.

Bu çalışmayı bir seferberlik olarak algıladıklarını vurgulayan Altıok, eğitime ara verilmesi nedeniyle okul bahçesini dezenfekte merkezi haline getirdiklerini ifade etti.

Altıok, bazı öğrencilerin laboratuvarda üretim yaptığını, bir öğretmen ve bir öğrencinin de gerekli tedbirleri aldıktan sonra bahçede araçları temizlediğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Şu anda servislerin ilaçlama işlemini yapıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için okulumuzun tüm bahçesini bu ilaçlama işi için tahsis ettik. Bir yandan da gece geç saatlere kadar üretim yapıyoruz. Servis araçlarını, hususi otoları, taksileri halkımızın daha güvenli şekilde yolculuk yapabilmesi için dezenfekte ediyoruz. Talep çok fazla, mümkün olduğu kadar tüm taleplere cevap vermeye çalışıyoruz. Servislerin ilaçlama işlemlerini cuma öğleden sonra ve cumartesi, pazar yapıyoruz."

Koronavirüs tehlikesi bitene kadar devam edilecek

Öğrencilerin eğitimi için daha önce bahçenin bir bölümünü oto yıkama merkezi olarak kullandıklarını aktaran Altıok, o bölümün de araçların dezenfekte işlemlerine ayrıldığını dile getirdi.

Altıok, yaklaşık 7-8 günde yüzlerce aracı ilaçladıklarını ifade ederek, "Okulumuzun her yerini halkımızın sağlığı için kullanıyoruz. Bahçemizi servis araçları ve hususi araçlar için dezenfekte merkezi haline getirdik. Bu koronavirüs tehlikesi ülkemizi terk edinceye kadar okulumuzda hem üretime hem de dezenfekte işlemlerine devam edeceğiz." diye konuştu.

Kimseyi geri çevirmediklerini belirten Altıok, şunları kaydetti:

"Bu, ulusal bir seferberlik. Ahi şehri Kırşehir'de, öğretmen ve öğrencilerimizin halkımıza bu tür dezenfekte işlemlerini yapması bize ayrı bir mutluluk vermekte. Fırsatçılara fırsat vermeden, elimizden geldiği kadar, gecemizi gündüzümüze katarak bunları yetiştirmeye çalışıyoruz."

Servis araçlarının sahipleri de 10 lira gibi düşük bir ücretle araçlarının dezenfekte işlemini yapan okul yönetimine teşekkür etti.

Koronavirüs, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:06 Kaynak: AA

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