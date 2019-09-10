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Okul bahçesi öğrencilerin "trafik eğitim pisti" oldu

18 dakika önce

Kayseri'de öğrencilerin trafik bilinci kazanması için bir okulun bahçesine "trafik eğitim pisti" kuruldu.

Okul bahçesi öğrencilerin

Kayseri'de öğrencilerin trafik bilinci kazanması için bir okulun bahçesine "trafik eğitim pisti" kuruldu.

Hacılar ilçesinde İstiklal İlkokulu bahçesinde Hacılar Belediyesi'nce yaptırılan trafik eğitim pisti ile öğrencilerin erken yaşta trafik eğitimi alması, trafik kuralları konusunda farkındalık kazanmaları hedefleniyor.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, okul bahçesinin büyük bölümünün trafik eğitim pisti olarak düzenlendiğini söyledi.

Gelecekte trafik kuralları konusunda duyarlı davranış sergileyecek bireylerin yetiştirilmesini amaçladıklarını belirten Özdoğan, şunları kaydetti:

"Belediye olarak öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlayacak her konuda desteğimizi sürdürüyoruz. İlkokul düzeyindeki öğrencilerimizin trafik konusunda bilinçli bireyler olarak yetişmesi için İstiklal İlkokulu bahçesinde trafik eğitim pisti çalışması gerçekleştirdik. Bu alanda öğrencilerimiz, trafik güvenliği dersini uygulamalı yapabilecek. Çalışmanın eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Hacılar, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:06 Kaynak: AA
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