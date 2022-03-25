Okul bahçesinde 28 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü, katiline müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika
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Okul bahçesinde 28 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü, katiline müebbet hapis cezası verildi

25.03.2022 16:37
Okul bahçesinde 28 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü, katiline müebbet hapis cezası verildi

Trabzon'da okul bahçesinde 28 yerinden bıçaklayıp öldürülen Medine Seyis'in katiline müebbet hapis cezası verildi.

Trabzon'da okul bahçesinde 28 yerinden bıçaklayıp öldürülen Medine Seyis'in katiline müebbet hapis cezası verildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki 1 Nolu Erdoğdu mahallesinde bulunan 24 Şubat Ortaokulu bahçesinde Medine Seyis (43) yanına gelen ve eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Bülent Taşkın tarafından 28 yerinden bıçaklandı. Ağır şekilde yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan Bülent Taşkın ise polis ekiplerince yakalandı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca Bülent Taşkın hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenirken, Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına sanık Bülent Taşkın (39) Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkarken, Bülent Taşkın'ın yürüyerek işe giden Medine Seyis'i takip ettiği belirlendi. Medine Seyis'in olay sırasında kaçmaya çalıştığı ve çevreden "Beni öldürecek, kurtarın" diye bağırarak yardım istediği öğrenilirken, duruşmada tutuklu sanık Bülent Taşkın, evden kimseyi öldürme amacıyla çıkmadığını savundu. Savcı ise, tanık beyanları, kamera inceleme tutanakları, kriminal inceleme raporları ve adli tıp raporu göz önüne alınarak Taşkın'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Bülent Taşkın'ı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. - TRABZON

Okul bahçesinde 28 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü, katiline müebbet hapis cezası verildi

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Ağırlaştırılmış Müebbet, Ortahisar, Trabzon, Medine, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Okul bahçesinde 28 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü, katiline müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okul bahçesinde 28 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü, katiline müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika
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