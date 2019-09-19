Okul bahçesinde arı saldırısı

Derinkuyu ilçesinde, 24 Kasım İlkokulunda öğrenciler okul bahçesinde oğul veren arıların saldırısına uğradı.

Okulda teneffüs vaktinde bahçeye çıkan öğrenciler, bir ağacın yakınında kümelenen arıların saldırısına uğradı.

Arı sokmasından dolayı hastaneye kaldırılan iki öğrenci ve okulun müdür yardımcısı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yönetici ve öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.