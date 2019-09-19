Son Dakika Haberleri: Okul bahçesinde çalıntı eşyalar bulundu
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Okul bahçesinde çalıntı eşyalar bulundu

2 saat önce

ANTALYA'da bir okulun bahçesinde çalıntı olduğu değerlendirilen 2 araç teybi ve 1 araç televizyonu bulundu.

Okul bahçesinde çalıntı eşyalar bulundu, System.String[]

ANTALYA'da bir okulun bahçesinde çalıntı olduğu değerlendirilen 2 araç teybi ve 1 araç televizyonu bulundu. Polis şüpheli ya da şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı.

Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi'ndeki bir okulun güvenlik görevlisi, saat 11.30 sıralarında okulun bahçesinde duvarın dibindeki poşeti fark etti. Poşeti kontrol eden görevli, içinde farklı markalarda 2 araç teybi ve 1 araç televizyonu buldu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri poşet ve eşyalar üzerinde parmak izi incelemesi yaptı. Okul ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını alan polis şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Muratpaşa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:37 Kaynak: DHA
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