Öğrencinin elektrik akımına kapılması nedeniyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan D.S, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki D.S, arkadaşları ile okulun bahçesinde oyun oynadığı sırada duvarın üstüne çıkarak elektrik direğine temas etti.

Son Dakika › Güncel › Okul bahçesinde elektrik direğine temas etmesi canına mal oldu! 13 yaşındaki çocuk, akıma kapılarak yaşamını yitirdi - Son Dakika

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