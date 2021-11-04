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Okul bahçesinde elektrik direğine temas etmesi canına mal oldu! 13 yaşındaki çocuk, akıma kapılarak yaşamını yitirdi - Son Dakika

Okul bahçesinde elektrik direğine temas etmesi canına mal oldu! 13 yaşındaki çocuk, akıma kapılarak yaşamını yitirdi

04.11.2021 23:43
Okul bahçesinde elektrik direğine temas etmesi canına mal oldu! 13 yaşındaki çocuk, akıma kapılarak yaşamını yitirdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bir okulun bahçesinde oyun oynayan 13 yaşındaki duvara çıktı. Talihsiz çocuk, elektrik direğine temas etmesiyle akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Yeşilyurt Mahallesi'nde ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki D.S, arkadaşları ile okulun bahçesinde oyun oynadığı sırada duvarın üstüne çıkarak elektrik direğine temas etti.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK HAYATINI KAYBETTİ

Öğrencinin elektrik akımına kapılması nedeniyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan D.S, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren öğrencinin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yeşilyurt, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okul bahçesinde elektrik direğine temas etmesi canına mal oldu! 13 yaşındaki çocuk, akıma kapılarak yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okul bahçesinde elektrik direğine temas etmesi canına mal oldu! 13 yaşındaki çocuk, akıma kapılarak yaşamını yitirdi - Son Dakika
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