Okul bahçesinde Eylül'ü ezen servis sürücüsünün tahliyesine itiraz reddedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okul bahçesinde Eylül'ü ezen servis sürücüsünün tahliyesine itiraz reddedildi - Son Dakika

Okul bahçesinde Eylül'ü ezen servis sürücüsünün tahliyesine itiraz reddedildi

6 saat önce

AVCILAR'daki Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olmaktan yargılanan ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılan servis minibüsü şoförü Hüseyin Yıldırım'ın tahliyesine yapılan itiraz bir üst mahkeme tarafından reddedildi.

Okul bahçesinde Eylül'ü ezen servis sürücüsünün tahliyesine itiraz reddedildi, System.String[]

AVCILAR'daki Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olmaktan yargılanan ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılan servis minibüsü şoförü Hüseyin Yıldırım'ın tahliyesine yapılan itiraz bir üst mahkeme tarafından reddedildi.

Avcılar'daki Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde, geçen 7 Kasım'da servis aracının çarptığı Eylül Mirzaoğlu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan Küçükçekmece 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında 2-6 yıl hapis istemiyle dava açılan tutuklu servis şoförü Hüseyin Yıldırım'a  ikinci kez hakim önüne çıkarıldığı davada asli kusurlu olarak tespit edildiği belirlendi. 2 Mart'ta sonuçlanan davada Hüseyin Yıldırım'a 5 yıl hapis cezası verilirken, hakim, temyiz süreci göz önüne alınarak tahliye edilmesini kararlaştırdı. Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı, sanığın tahliyesine itiraz etti. İtirazı değerlendiren bir üst mahkeme olan Bakırköy 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi oybirliği ile Hüseyin Yıldırım'ın tahliyesine ilişkin itirazın reddedilmesine karar verdi.


Hüseyin Yıldırım, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:17 Kaynak: DHA

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