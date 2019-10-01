Okul bahçesinde hayvanat bahçesi

Batman Zübeyde Hanım İlkokulu'nda, içinde 100'ü aşkın kümes hayvanının bulunduğu mini hayvanat bahçesi oluşturuldu.

Çocuklarda hayvan sevgisinin geliştirilmesi için önce okul duvarlarına hayvan resimleri çizdiren okul yönetimi, ardından okulda hayvan beslenmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda velilerle yürütülen projeyle bahçede oluşturulan 100 metrekarelik hayvanat bahçesine, aralarında tavşan, kaz, ördek, tavuk ve hindilerin bulunduğu 100'ü aşkın hayvan konuldu.

Bu sayede öğrenciler, derslerde öğretmenlerinden dinledikleri hayvanları, teneffüslerde elleriyle besleme imkanı buluyor.

Okul müdür yardımcısı Veysi Günaydın, bu projeyi, çocuklara küçük yaşta hayvan sevgisini aşılamak amacıyla hayata geçirdiklerini söyledi.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okullarda hayvan barındırılmasına yönelik çağrıda bulunduğunu dile getiren Günaydın, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda velilerimizle yaptığımız görüşmelerin ardından okul bahçemizin bir köşesinde hayvanat bahçesi oluşturduk. İçinde 100'ü aşkın kümes hayvanı bulunuyor. Öğrenciler, bu hayvanları elleriyle besleme fırsatı buluyor. Böylece hem hayvanları tanıyorlar hem de seviyorlar. Bu çalışmamızı önümüzdeki süreçte daha da geliştirmeyi hedefliyoruz."



"Eğitimde sevgi her şeydir"



Öğretmen Kadir Çakan da bu çalışmanın, çocukların iletişim becerilerinin de gelişmesine katkı sağladığını söyledi.



Öğrencilerinin hayvanları tanıma fırsatı bulduğunu ifade eden Çakan, "Okulumuzdaki mini hayvanat bahçesinde çocuklarımıza hayvanları tanıtıyoruz. Çocuklarımıza hayvan sevgisini küçük yaştan itibaren aşılamalıyız. Çünkü eğitimde sevgi her şeydir." dedi.