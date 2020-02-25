Okul bahçesinde heyelan maddi hasara yol açtı - Son Dakika

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Okul bahçesinde heyelan maddi hasara yol açtı
6 saat önce
-Heyelan anı Gümüşhane'de heyelan nedeniyle bir okulun bahçe duvarında hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:16 Kaynak: AA
-Heyelan anı Gümüşhane'de heyelan nedeniyle bir okulun bahçe duvarında hasar oluştu.
Kürtün ilçesindeki bir yatılı okulun bahçe duvarına zarar veren heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı
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