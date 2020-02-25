Okul bahçesinde heyelan maddi hasara yol açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okul bahçesinde heyelan maddi hasara yol açtı - Son Dakika

Okul bahçesinde heyelan maddi hasara yol açtı

6 saat önce

-Heyelan anı Gümüşhane'de heyelan nedeniyle bir okulun bahçe duvarında hasar oluştu.

-Heyelan anı Gümüşhane'de heyelan nedeniyle bir okulun bahçe duvarında hasar oluştu.

Kürtün ilçesindeki bir yatılı okulun bahçe duvarına zarar veren heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Okul bahçesinde heyelan maddi hasara yol açtı

Gümüşhane, Kürtün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İkinci gıda denetim seferberliğinde 4 bin 275 işletmede olumsuzluk tespit edildi
Sağlık Bakanı Koca: İran'dan getirilen Türklerde şu ana kadar koronavirüsü tespit edilmedi Anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan etkilendi Cezayir'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Son Dakika Haberleri
00:55 Başarılı oyuncu Uğur Aslan, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
00:30 Hercai'nin Melikesi'nden itiraf geldi: Hayatımı erkekler tarafından aşağılanarak geçirdim
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 01:01:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Okul bahçesinde heyelan maddi hasara yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]