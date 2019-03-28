Son Dakika Haberleri: Okul Bahçesinde Kitap Okudular

Okul Bahçesinde Kitap Okudular

1 saat önce

Karapınar Meke Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Kütüphane Haftası nedeniyle okul bahçesinde hep birlikte kitap okudu.

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Karapınar Meke Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Kütüphane Haftası nedeniyle okul bahçesinde hep birlikte kitap okudu.

İlgi gören etkinlikle okumanın önemine vurgu yapan öğretmen ve öğrenciler, 1 saat boyunca okul bahçesinde kitap okudu.

Okul Müdürü Celalettin Aktürk, "Kütüphane Haftası nedeniyle düzenlediğimiz bu etkinlikte, çocuklarımıza okumanın zevkini tattırmak istedik. Okumak gelecek yıllara daha bilinçli ve ne istediğini bilen toplumu hazırlamaktır. Okuyan ve okutan bir toplum yaşadıkları topluluğu en üst noktalara taşır." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:19 Kaynak: AA

Kütüphane Haftası, Güncel
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