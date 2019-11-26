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Okul bahçesinde köpeği bıçakladılar

6 saat önce

Okul bahçesinde köpeği bıçakladılarBURSA - Bursa'da okul bahçesinde bir köpek boğazından ve kalçasından bıçaklandı.

Okul bahçesinde köpeği bıçakladılar

BURSA - Bursa'da okul bahçesinde bir köpek boğazından ve kalçasından bıçaklandı.

Olay, Gemlik ilçesinde bulunan bir lisenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, teneffüse çıkan öğrenciler, Gemlik Gemport Anadolu Lisesinin bahçe bölümündeki yeşillik alanda, çalıların arkasında köpeğin cesedini buldu. Köpeğin, evi okula yakın olan ve Gemlik Anadolu Lisesi öğrencisi olan Furkan Kara'ya ait olduğu fark edildi. Olay yerine Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de intikal etti. Köpeğin boğazından ve kalçasından bıçaklandığı fark edilirken, olayın failleri araştırılıyor.

Okul bahçesinde köpeği bıçakladılar

Gemlik, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:37 Kaynak: İHA
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