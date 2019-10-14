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Okul bahçesinde öğrencilerden komando marşı

1 saat önce

Sivas'ta öğrenciler Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na' destek olmak için Komando Marşı söyledi.

Okul bahçesinde öğrencilerden komando marşı, System.String[]

Sivas'ta öğrenciler Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na' destek olmak için Komando Marşı söyledi.


Gürün ilçesinde öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini gösterdi. Gürün Cumhuriyet ilkokulu bahçesinde toplanan yaklaşık 200 ilkokul ve ortaokul öğrencileri hep birlikte Komando Marşı söyledi. Marşı bir kız öğrencinin okutması ise dikkat çekti. Öğrenciler daha sonra 'En büyük asker bizim asker' sloganları attı. Öte yandan, kentte bulunan bazı öğrenciler ise Mehmetçiğe destek vermek amacıyla Türk Bayrağı açarak asker selamı verdi. - SİVAS

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Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:20 Kaynak: İHA
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