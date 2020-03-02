Okul bahçesinde öğrenciyi ezen servis minibüsü sürücüsüne tahliye - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okul bahçesinde öğrenciyi ezen servis minibüsü sürücüsüne tahliye - Son Dakika

Okul bahçesinde öğrenciyi ezen servis minibüsü sürücüsüne tahliye

6 saat önce

AVCILAR'da ilkokul bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olan servis aracı sürücüsü Hüseyin Y. tahliye edildi.

AVCILAR'da ilkokul bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olan servis aracı sürücüsü Hüseyin Y. tahliye edildi.

Küçükçekmece 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada servis şoförü Hüseyin Y. hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti sanığa 5 yıl hapis cezası vererek tahliyesine karar verdi. Avcılar'da Mehmetçik İlkokulu'nda geçtiğimiz yıl kasım ayında meydana gelen kazada, Hüseyin Y. 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olmuştu.

Okul bahçesinde öğrenciyi ezen servis minibüsü sürücüsüne tahliye

Asliye Ceza Mahkemesi, Avcılar, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Roy Keane'den De Gea'ya olay sözler: Onu öldürürdüm
Türkiye'ye gelen ABD temsilcilerinin fotoğrafında dikkat çeken çanta taşıma detayı Suriye Milli Ordusu, İdlib'de Esed Rejimi'ne ait bir tankı imha etti Bahar Kalkanı Harekatı ile ağır kayıplar veren Esed Rejimi'nden küstah açıklama: Karşı koymakta kararlıyız

Son Dakika Haberleri
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 18:42:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Okul bahçesinde öğrenciyi ezen servis minibüsü sürücüsüne tahliye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]