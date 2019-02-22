Son Dakika Haberleri: Okul Bahçesinde Öğretmenin Otomobiline Tüfekli Saldırı

Okul Bahçesinde Öğretmenin Otomobiline Tüfekli Saldırı

25 dakika önce

Samsun'da kadın öğretmenin, bir okulun bahçesinde park halindeki otomobiline pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

Okul Bahçesinde Öğretmenin Otomobiline Tüfekli Saldırı, System.String[]
Samsun'da kadın öğretmenin, bir okulun bahçesinde park halindeki otomobiline pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Polis olayla ilgili 2 şahsı gözaltına aldı. Olay, Samsun Atakum ilçesi Toybelen Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi avukat olduğu öğrenilen okulda görevli kadın öğretmen S.Ç.'nin park halindeki otomobiline pompalı tüfekle saldırı yapıldı. Saldırganlar olay yerinden otomobille kaçtı. Saldırıda tüfekten çıkan saçmalar araçta 5 yere isabet ederek maddi zarara yol açtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen M.A. (37) ve E.K.'yi (36) yakalayarak gözaltına aldı. Polis M.A.'nın evinde yaptığı aramada olayda kullanılan 1 adet pompalı tüfeği ele geçirdi. Cinayet Bürosundaki sorguları tamamlanan M.A. ve A.K. Samsun Adliyesine sevk edildi.

(Muhammer Ay/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:56 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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