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Okul bahçesinde organik meyve yetiştiriyorlar

1 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, tasarım beceri atölyeleri kapsamında okulun bahçesinde organik meyve yetiştiriyor.

Okul bahçesinde organik meyve yetiştiriyorlar, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, tasarım beceri atölyeleri kapsamında okulun bahçesinde organik meyve yetiştiriyor.

Okul Müdürü Bahadır Çapan, Müdür Yardımcısı Sedat Akarsu ve öğretmenlerinin öncülüğünde "Elmam Sepette" projesi kapsamında okulda kurulan tarım atölyesinde öğrenciler, öğretmenleriyle bahçede yetiştirdikleri meyve ağaçlarının bakım ve sulama işlemini yapıyor.

Matematik öğretmeni Rabia Gülşen, yaptığı açıklamada, okulun bahçesinde yetiştirilen elmaları teneffüs aralarında öğrencilerle topladıklarını belirtti.

Topladıkları meyveleri yıkadıktan sonra tekrar öğrencilere ikram ettiklerini kaydeden Gülşen, "Öğrencilerimiz projeden oldukça memnun. Bu proje öğrencilerimiz için farklı bir etkinlik oldu. Bunu her yıl tekrar ettireceğiz." dedi.

Öğrenciler ise bu güzel uygulamadan dolayı öğretmenlerine teşekkür etti.

Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:46 Kaynak: AA
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