Üye Girişi
Okul bahçesinde sebze yetiştirip okula gelir sağlayacaklar - Son Dakika

Okul bahçesinde sebze yetiştirip okula gelir sağlayacaklar

26.06.2021 00:45

Okul bahçesinde sebze yetiştirip okula gelir sağlayacaklar Sebzelerini okul bahçesinde yetiştiriyorlar Manisa'nın Alaşehir ilçesinde okul bahçesinde kendi sebzelerini yetiştiren öğrenciler şimdi de organik tavuk yumurtası projesini başlatarak okulda gezen tavuk yetiştirecekler Manisa'nın...

Okul bahçesinde sebze yetiştirip okula gelir sağlayacaklar

Sebzelerini okul bahçesinde yetiştiriyorlar

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde okul bahçesinde kendi sebzelerini yetiştiren öğrenciler şimdi de organik tavuk yumurtası projesini başlatarak okulda gezen tavuk yetiştirecekler

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Killik Mahallesi'ndeki Şehit Hüdaverdi Özkan Ortaokulu'nun bahçesinde kendi sebzelerini yetiştiren öğrenciler şimdi de organik tavuk yumurtası projesini başlatarak okulda gezen tavuk yetiştirecekler. Organik sebzelerin yanı sıra organik tavuk yumurtası üretimine de başlayacak olan öğrenciler tarımsal yönden de kendilerini geliştirme fırsatı bulurken, ürünlerin satışından elde edilecek gelirle de okullarına katkı sunmuş olacaklar.

Alaşehir'in Killik Mahallesi Şehit Hüdaverdi Özkan Ortaokulu öğrencileri Bilişim Teknolojileri öğretmeni İbrahim Çetinkaya ile birlikte okulun bahçesinde ektikleri sebzelerle organik bir bahçe kurdu. Sebzelerden ilk ürünleri almaya başlayan öğrenciler organik yumurta üretmek için de bir kümes yaparak tarımsal anlamda kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Biber, patlıcan, domates, kabak gibi birbirinden farklı sebzelerden ilk ürünler alınmaya başlanırken sebzeler satışının yapılarak okula gelir kazandırılması amaçlanıyor.

Manisa Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan MANEP 2023 Projeleri kapsamında, Alaşehir Killik Şehit Hüdaverdi Özkan Ortaokulu'nda başlatılan 'Yaşasın Okul Bahçeleri' Projesi Okul Müdürü Tuncay Yayla ve Proje koordinatörü Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İbrahim Çetinkaya ile birlikte öğrencilere uygulamalı eğitim vermek amacıyla, okul bahçesine dikimler yapıldı,, gezen tavuk yumurtası üretmek için de tavuk kümesi yaptılar. Uygulamada öğretmenlerin koordinatörlüğünde öğrenciler bahçeye sebze fideleri dikerek bakımını, ilaçlamasını, çapalamasını yaptı. Öğrenciler bahçeyi ektikten sonra çapalamasını birlikte yaptı. Günlük bakımlarını da nöbetleşe yapan öğrenciler proje sayesinde birçok yeni bilgi edindiklerini söyledi.

Proje sorumluları MANEP 2023 Projesi kapsamında, okul bahçesine uygulamalı çalışma yapılabilmesi için, 50 metrekare alan üzerine biber, patlıcan, domates, kabak dikerek yetiştirmeyi planladıklarını, projede görev alacak gönüllü öğrenciler belirleyerek, bahçe yerinin hazırlanmasının ardından fidan dikimleri ve bakımlarının yapıldığını belirtti. Öğrencilerin ektiği sebze fidelerinden ilk ürünler alınmaya başlarken gezen tavuk yumurtası üretimine başlamak için de okulun bahçesine bir tavuk kümesi inşa edildi. Sebze ve yumurtalardan elde edilecek olan gelir ise öğrencilerin daha iyi bir eğitim alabilmeleri için okula gelir sağlayacak.

Projenin gönüllü öğrencilerinden Yağmur Özge Tezcan, "Proje kapsamında öğretmenlerimizle beraber bahçe yaptık. Bakımını yapıyoruz. Öğretmenlerimiz sayesinde fidan nasıl ekilir, nasıl ilaçlama yapılır, sebzeler nasıl toplanır öğrendik." derken bir diğer öğrenci Raif Türkyılmaz, "Okulumuz bahçesinde öğretmenlerimizle birlikte sebze diktik. Öğretmenlerimizden öğrendiğimiz bilgilerle onları topluyoruz." dedi.

Projenin uygulanmasında öncülük eden Şehit Hüdaverdi Özkan Ortaokulu Müdürü Tuncay Yayla, "Proje kapsamında öğrencilerimiz, öğretmenlerinden aldıkları bilgiler doğrultusunda sebze fidelerini dikmekte, çapalamakta, ilaçlamakta ve mahsullerin toplanmasını gerçekleştiriyor. Manisa Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan MANEP 2023 Projeleri kapsamında okulumuzda başlattığımız 'Yaşasın okul bahçelerimiz' projesinde sebze meyve yetiştirip, organik yumurta yetiştirmek için gezen tavuk yetiştireceğiz." diye konuştu.

Okul bahçesinde sebze yetiştirip okula gelir sağlayacaklar
Okul bahçesinde sebze yetiştirip okula gelir sağlayacaklar
Okul bahçesinde sebze yetiştirip okula gelir sağlayacaklar
Okul bahçesinde sebze yetiştirip okula gelir sağlayacaklar

Alaşehir, Manisa, Tavuk, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Okul bahçesinde sebze yetiştirip okula gelir sağlayacaklar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şampiyonluk sonrası sevinçten ne yapacağını bilemeyen kaleci, hakeme sarıldı 00:48 Şampiyonluk sonrası sevinçten ne yapacağını bilemeyen kaleci, hakeme sarıldı Prof. Naci Görür'den korkutan Bingöl depremi değerlendirmesi: Büyük bir deprem bekliyoruz, sıkıntılı bölge 00:29 Prof. Naci Görür'den korkutan Bingöl depremi değerlendirmesi: Büyük bir deprem bekliyoruz, sıkıntılı bölge Bingöl depremini en şiddetli hisseden Karakoçan'da 3 ev yıkıldı 23:39 Bingöl depremini en şiddetli hisseden Karakoçan'da 3 ev yıkıldı
Otel odasında kız arkadaşını öldürüp, intihar etti 22:03 Otel odasında kız arkadaşını öldürüp, intihar etti Cristiano Ronaldo'nun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı: Brokoli, tavuk, pirinç ve bir litre su 21:00 Cristiano Ronaldo'nun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı: Brokoli, tavuk, pirinç ve bir litre su Marmara ve İç Anadolu'nun bazı kesimleriyle Karadeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyor 19:22 Marmara ve İç Anadolu'nun bazı kesimleriyle Karadeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyor
Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı 17:28 Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak 16:17 Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak

Son Dakika Haberleri
18:03 Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın
17:55 3. kattan atlayarak ölen genç kızın babası ve ağabeyinden ilginç savunma! Farklı şeyler konuştular
17:46 Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi
17:43 Avrupa basketbolunun efsanesi Zeljko Obradovic, Partizan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı
17:34 Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023
17:31 İngiliz Bakan Hancock'tan, evli danışmanıyla eşini aldattığı görüntülerle ilgili açıklama: Sosyal mesafe kuralını çiğnediğimi kabul ediyorum
17:28 Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı
17:07 İzmir depremzedelerinden Kılıçdaroğlu'na sitem: 8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum
17:01 Fatih Terim'den beklenmedik karar! Mbaye Diagne takıma geri dönüyor
16:38 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2019 ve 2020 yılları için ibra edildi
Abdullah Gül'den AB'ye tam üyelikle ilgili samimi itiraf: Türkiye olarak neyi yapmamız gerektiğini biliyorduk ama yapamadık Abdullah Gül'den AB'ye tam üyelikle ilgili samimi itiraf: Türkiye olarak neyi yapmamız gerektiğini biliyorduk ama yapamadık         
01:04
Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu         
00:44
Fatih Terim transfer listesini yönetime sundu! PSV maçı öncesi hedefte 4 futbolcu var Fatih Terim transfer listesini yönetime sundu! PSV maçı öncesi hedefte 4 futbolcu var         
00:27
Bakan Ersoy, müzik saati kısıtlamasıyla ilgili konuştu: Salgının durumuna göre yeniden değerlendirilecek Bakan Ersoy, müzik saati kısıtlamasıyla ilgili konuştu: Salgının durumuna göre yeniden değerlendirilecek         
22:31
Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak         
21:14
Doktorun inanılmaz mücadelesi! Sedyenin üzerine çıktı, 12 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı Doktorun inanılmaz mücadelesi! Sedyenin üzerine çıktı, 12 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı         
20:05
Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın         
18:04
Boğaziçili öğrencilerin bursu yönetmelikte olmayan hükümlerle kesilmiş! Mahkeme Boğaziçili öğrencilerin bursu yönetmelikte olmayan hükümlerle kesilmiş! Mahkeme "yürütmeyi durdurma" kararı verdi         
17:05
AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi         
15:53
Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin         
15:48
Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu         
14:54
Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış         
14:38
Voleybol maçında çalan Müslüm Gürses şarkısı olay oldu! Milli futbolcular şaşkına döndü Voleybol maçında çalan Müslüm Gürses şarkısı olay oldu! Milli futbolcular şaşkına döndü         
13:35
"Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü         
13:26
"Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek         
10:54
Eski Galatasaraylı Nzonzi, sosyetik güzel Seda Pakseker'le gizlice evlendi Eski Galatasaraylı Nzonzi, sosyetik güzel Seda Pakseker'le gizlice evlendi         
10:06
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2021 02:18:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Okul bahçesinde sebze yetiştirip okula gelir sağlayacaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement