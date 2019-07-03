Son Dakika Haberleri: Okul bahçesinde "sigaraya kasnak atma oyunu" oynatıldığı iddiası
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Okul bahçesinde "sigaraya kasnak atma oyunu" oynatıldığı iddiası

30 dakika önce

Denizli Valiliğince, Buldan ilçesinde düzenlenen festivalde okul bahçesinde "sigaraya kasnak atma oyunu" oynatıldığı iddiasına ilişkin idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Okul bahçesinde
Denizli Valiliğince, Buldan ilçesinde düzenlenen festivalde okul bahçesinde "sigaraya kasnak atma oyunu" oynatıldığı iddiasına ilişkin idari işlem başlatıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Buldan Dört Eylül Fehmi Mehmet Şükriye Erensoy Ortaokulu bahçesinin açık kumarhaneye çevrildiği" yönünde haberlere yer verildiği belirtildi.
Buldan Belediyesince 28-30 Haziran'da "Buldan Dokuma Kültür ve El Sanatları Festivali" düzenlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu festival sırasında Buldan Dört Eylül Fehmi Mehmet Şükriye Erensoy Ortaokulu bahçesi, Okul Aile Birliği tarafından 'sadece eğlence amaçlı lunapark kurulumu amacıyla okul bahçesinin 28-30 Haziran'da kiraya verilmesi' şeklindeki sözleşmeyle, kiraya verilmiştir. Olayın gelişmesinin ardından İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerince konuyla ilgili idari işlem başlatılmıştır."
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:51 Kaynak: AA
Denizli, Buldan, Eylül, Güncel
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