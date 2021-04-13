Okul bahçesinde tavuk kümesi - Son Dakika

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şehitler Ortaokulunda pandemi sürecinde okullarından uzak kalan öğrencilere sorumluluk duygusu aşılamak ve eğlenceli vakit geçirmelerine imkan sağlamak amacıyla okul bahçesine tavuk kümesi yapıldı.

Okul bahçesinin doğal yaşam alanı haline getirildiğini söyleyen Fen Bilimleri Öğretmeni Büşra Özer, "Bir okulun bahçesi eğitimin bir parçası, doğal öğrenme ortamlarında, okul öğrencileri küçük hayvan dostlarının ihtiyaçlarını gidermede de lider konumundadırlar. Hayvanlarla vakit geçirmek, onların bakımını üstlenmek üzerimizdeki stresi azaltır ve bizi rahatlatır. Son dönemlerde doğal yaşam ile insanlar arasındaki etkileşimin azaldığı, buna bağlı olarak da insanların daha mutsuz olabildiği gözlemlenmektedir. Pandemi sürecinde okullarından uzak kalan çocuklarımıza hem sorumluluk duygusu aşılamak hem de eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla okul bahçemize küçük bir tavuk kümesi yaptık. Öğrencilerimiz okulumuza gelerek tavuklarımızı besleyebiliyor, su verebiliyor ve onlarla vakit geçirebiliyorlar. Sevgiyi paylaşabilmenin bir sürü yolu var, bu projemiz de onlardan biri. Fenin bir parçası olan yaparak yaşayarak öğrenmenin en canlı hali" dedi.

Okul Müdürü Bekir Sıtkı Özyurt ise, "Okul bahçemizin doğal yaşam haline getirilmesi, öğrencilerimizin aktif olması ve sorumluluk alma istekleri bizler için mutluluk verici. Projenin mimarı öğretmenimiz Büşra Özer ve destekleyen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA