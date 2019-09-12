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Okul bahçesinde trafik bilinci kazanıyorlar

19 dakika önce

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde öğrencilerin trafik bilinci kazanması amacıyla bir okulun bahçesine "trafik eğitim pisti" kuruldu.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde öğrencilerin trafik bilinci kazanması amacıyla bir okulun bahçesine "trafik eğitim pisti" kuruldu.

İstiklal İlkokulu bahçesinde Hacılar Belediyesince yaptırılan eğitim pistinde, öğrencilerin erken yaşta trafik eğitimi almaları ve farkındalık kazanmaları hedefleniyor.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul bahçesinin büyük bölümünün trafik eğitim pisti olarak düzenlendiğini söyledi.

Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere sürpriz yapmak istediklerini belirten Özdoğan, şunları kaydetti:

"Amacımız, öğrencilerimize bu yaşlarda trafik eğitimi verebilmek. Eğitimin her alanı önemli. Sadece bu okulun öğrencileri değil ilçemizdeki bütün öğrenciler buradan yararlanacak. İlçemizde yaklaşık 3 bin öğrencimiz var. Mümkün olduğunca diğer okullarda da böyle bir alan oluşturmak istiyoruz. Eğitime yapılan her yatırım ve harcanan her para feda olsun. Öğrencilerimize bu yaşlarda trafik konusunda ne verebilirsek önemli."

Öğrencilerden İbrahim Eren Özyetiş de okul bahçesinde trafik kurallarını ve yayaların geçiş önceliğini öğrendiğini ifade etti.

Okul bahçesinde trafik bilinci kazanıyorlar

Kayseri, Hacılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:19 Kaynak: AA
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