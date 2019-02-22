Son Dakika Haberleri: Okul Bahçesinde Yaralı Kulaklı Orman Baykuşu Bulundu

Okul Bahçesinde Yaralı Kulaklı Orman Baykuşu Bulundu

1 saat önce

KONYA'nın Çumra ilçesinde, okulun bahçesinde yaralı halde bulunan yavru kulaklı orman baykuşu tedaviye alındı.

Okul Bahçesinde Yaralı Kulaklı Orman Baykuşu Bulundu, System.String[]
KONYA'nın Çumra ilçesinde, okulun bahçesinde yaralı halde bulunan yavru kulaklı orman baykuşu tedaviye alındı.

İlçeye bağlı bir okulun bahçesinde yaralı halde bulunan yavru kulaklı orman baykuşu için bölgeye Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Baykuşu teslim alan ekipler, tedavisi için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine getirdi. Burada tedaviye alınan kulaklı orman baykuşunun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:43 Kaynak: DHA

Çumra, Konya, Güncel
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