Kozan İnkılap İlkokulu öğretmenleri, okul bahçesinde yetiştirdikleri kamkat meyvesinin reçelini yaptılar.
Okul Müdürü Turan Pazarcı, yaptığı açıklamada okul bahçesinde saksılarda yetiştirdikleri kamkat meyvelerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi besin değeri koruyuculuğu nedeniyle her yıl öğrencilere yedirdiklerini belirtti.
Pandemi dolayısıyla okulda öğrenci bulunmadığını ifade eden Pazarcı, bu nedenle meyveleri öğretmenlerle reçel yaparak değerlendirdiklerini kaydetti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Okul bahçesinde yetiştirdikleri kamkat meyvesinin reçelini yaptılar - Son Dakika