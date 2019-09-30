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Okul bahçesinde yetiştirip, ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşıyorlar

1 saat önce

Öğrencilerin yetiştirdikleri sebzeleri toplamasından görüntüler Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'ın öğrencileri ziyareti Matematik öğretmeni Hüsniye Duran ile Röportaj Öğrenci ile röportaj Öğrencilerin ihtiyaç sahibi aileye yardım yapması BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde Alpaslan...

Öğrencilerin yetiştirdikleri sebzeleri toplamasından görüntüler

Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'ın öğrencileri ziyareti

Matematik öğretmeni Hüsniye Duran ile Röportaj

Öğrenci ile röportaj

Öğrencilerin ihtiyaç sahibi aileye yardım yapması BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde Alpaslan Ortaokulu tarafından yürütülen "Güçlü Okulum Güçlü Ülkem" projesi kapsamında öğrenciler okul bahçesinde yetiştirdikleri sebzeleri ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşıyor.

Proje kapsamında öğretmen ve öğrenciler tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenirken, okul önünde oluşturulan küçük bahçede ise öğrenciler öğretmenlerinin desteğiyle yetiştirdikleri sebzeleri toplayarak, ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan okulun Matematik öğretmeni Hüsniye Duran, tabiat atölyesi kapsamında öğrencilerle birlikte okul önünde küçük bir bahçe kurduklarını belirterek, toplanılan mahsullerin ise öğrenciler tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldığını söyledi.

Proje kapsamında etkinliğe geçen yıl başladıklarını ifade eden Duran, "Çocuklarla birlikte bahçeyi kazarak, sulamalarını birlikte yaptık. Fidanları ektik ve yaz dönemiyle birlikte mahsullerimizi aldık. Öğrencilerimizle topladığımız mahsulleri mahallemizde bulunan ihtiyaç sahibi aileler ve Suriyeli ailelerle paylaştık. Bu etkinlikten çocuklarda çok mutlu oldular. Bir şeyler yetiştirmekten ve üretmekten dolayı öğrencilerimizde bende çok mutluyum. Müdürüme, öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerime çok teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrenciler ise kendi emekleriyle yetiştirdikleri ürünleri toplayarak ihtiyaç sahipleriyle paylaştıkları için oldukça mutlu olduklarını belirtti.

Okul bahçesinde sebze yetiştiren öğrencileri ziyaret ederek çalışmalarını inceleyen Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ise, yaptıkları güzel projeden dolayı öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek, öğrencilere sera kurma sözü verdi

Okul bahçesinde yetiştirip, ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşıyorlar

Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:06 Kaynak: AA
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