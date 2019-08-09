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Okul bahçesinde yüzme öğreniyorlar

1 saat önce

Mersin'in Akdeniz Belediyesi, yüzme bilmeyen çocuklar için okul bahçelerine portatif havuzlar koyarak eğitim vermeye başladı.

Mersin'in Akdeniz Belediyesi, yüzme bilmeyen çocuklar için okul bahçelerine portatif havuzlar koyarak eğitim vermeye başladı.
Belediye, hem çocukların yüzme öğrenmesi hem de yaz tatilini eğlenceli geçirebilmeleri için ilçedeki 4 okulun bahçesine büyük boyutlu portatif yüzme havuzu kurdu.
Taşınabilir oyun parklarının monte edildiği okullara, tenis masası ve portatif duş da getirildi.
Farklı mahallelerden ücretsiz servislerle okullara taşınan çocuklar, eğitmenler eşliğinde yüzme öğrenmeye başladı.
Etkinliğin yapıldığı okullardan Zeki Sabah İlkokulunu ziyaret eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, veliler ve çocuklarla sohbet etti.
Gültak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel seçim öncesinde ziyaret ettiği mahallelerde annelerin, çocukları için yüzme havuzu istediğini belirterek, şöyle konuştu:
"Anneler bana 'Bizim çocuklarımızın kaderi mi yüzme bilmemek' dedi. Onlara, seçilirsem havuzları ayaklarına getireceğime dair söz verdim. Çok şükür sözümüzü tuttuk. Bugün ilçedeki 4 noktada portatif havuzlarımızı kurduk. 65 mahallemizdeki çocuklarımızı da servislerle buralara taşıdık. Uygulamayla yaklaşık 5 bin çocuğumuza yüzmeyi öğreteceğiz ve sertifikalarını vereceğiz."
Akdeniz, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:07 Kaynak: AA
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