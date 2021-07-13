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Okul bahçesinde yüzme öğreniyorlar - Son Dakika

Okul bahçesinde yüzme öğreniyorlar

13.07.2021 14:17
Okul bahçesinde yüzme öğreniyorlar, System.String[]

13 TEMMUZ 2021BASIN BÜLTENİOkul bahçesinde yüzme öğreniyorlarBURSA - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesine büyük destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 7 ilçedeki 7 noktaya kurduğu portatif yüzme havuzları ile çocuklar okul bahçesinde...

13 TEMMUZ 2021

BASIN BÜLTENİ

Okul bahçesinde yüzme öğreniyorlar

BURSA - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesine büyük destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 7 ilçedeki 7 noktaya kurduğu portatif yüzme havuzları ile çocuklar okul bahçesinde uzman eğitmenlerden ücretsiz yüzme öğreniyor. Mudanya ilçesinde Mütareke İlkokulu bahçesine kurulan ve büyük ilgi gören havuz da hem çocukları hem velileri mutlu etti.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen 'Neşeli Havuzlar, Mutlu Çocuklar' projesi kapsamında Osmangazi'de Pilot Sanayi İlkokulu, Nilüfer'de Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu, Yıldırım'da Hasan Ali Yücel İlkokulu, Mudanya'da Mütareke İlkokulu, Yenişehir'de Aydoğdubey İlkokulu, Orhangazi'de Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu ve Mustafakemalpaşa'da Mustafakemalpaşa Ortaokulu bahçesine portatif yüzme havuzu kuruldu. Yarı olimpik yüzme havuzlarına yakın olarak 12x24 metre ebatlarında ve 1. 20 metre derinliğindeki havuzlarda 25 Ağustos'a kadar devam edecek proje kapsamında uzman eğitmenlerle 6-13 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi veriliyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da çeşitli incelemelerde bulunmak için gittiği Mudanya'da çocukların yüzme keyfine tanıklık etti. Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal ve AK Parti Bursa İl Başkan Vekili Mustafa Yavuz ile birlikte çocuklarla sohbet eden, startını kendisi verdiği yüzme yarışında dereceye giren çocukları tişörtle ödüllendiren Başkan Aktaş, çocukların mutluluğuna ortak oldu. Proje kapsamında 7 ilçede 10 bin çocuğa oluşmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Yüzme sporu herkesin ilgi gösterdiği bir spor. Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız havuzlar var ama takdir edersiniz ki yeterli gelmiyor. Sıcak yaz günlerinde, bir taraftan telafi eğitim faaliyetleri devam eden okullarımızda bu imkanları çocuklarımıza sağlıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız da 1 Temmuz itibariyle ülke genelinde spor okulları projesini hayata geçirdi. Bizler de bu çerçevede 7 okulumuzda yüzme havuzu kurduk. Görüyoruz ki çocuklarımız gayet mutlular" diye konuştu.

Havuz 2 yıldır kapalı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ancak Mudanya Belediyesi açılan dava sonucu Büyükşehir'in elinden yapı olimpik yüzme havuzunun 2 yıldır kapalı olduğunu da hatırlatan Başkan Aktaş, bu havuzun açılması için Mudanya Belediyesi'ni çağrıda bulundu. Mudanya'da çocukların yüzme öğrenme isteklerini yine Büyükşehir Belediyesi'nin karşıladığını kaydeden Başkan Aktaş, "Biz burada yüzme havuzu yapmıştık. Mudanya Belediyesi bu havuzu bizim elimizden aldı. Onların arazisine yapıldığı için, o gün bir meclis kararı alınmadığı için. Nihayetinde hukuk zaferi olarak topluma lanse edildi bu olay. Bugün görüyoruz ki 2 yıldır Mudanya'nın yüzme havuzu kapalı. Şükürler olsun Büyükşehir Belediyesi yine imdada yetişti. Çocuklarımızın yüzme öğrenebilmesi için bu imkanları çocuklarımıza sağladı. Ben bu vesile ile tekrar Mudanya Belediyesi'ni o yüzme havuzunu çocuklarımızla buluşturmaya davet ediyorum. Bunu özellikle üzerine basa basa söylüyorum. Geleceğimiz olan yavrularımızın bu mutluluğunu görmek bizim için son derece büyük bir gurur. Bizim her şeyimiz onlar, geleceğimiz. Bizim yaptığımız tüm çalışmalar da onlar için" dedi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Okul bahçesinde yüzme öğreniyorlar
Okul bahçesinde yüzme öğreniyorlar
Okul bahçesinde yüzme öğreniyorlar
Okul bahçesinde yüzme öğreniyorlar
Okul bahçesinde yüzme öğreniyorlar

Hisarcık, Mudanya, Yüzme, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Spor Okul bahçesinde yüzme öğreniyorlar - Son Dakika Spor


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