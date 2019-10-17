Son Dakika Haberleri: Okul bahçesindeki ağaçlara şehitlerin isimleri verildi
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Okul bahçesindeki ağaçlara şehitlerin isimleri verildi

1 saat önce

TOKAT'ta, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki 55 ağaca şehitlerin isimleri verildi.

Okul bahçesindeki ağaçlara şehitlerin isimleri verildi, System.String[]
TOKAT'ta, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki 55 ağaca şehitlerin isimleri verildi. Öğrenciler, her sabah şehitlerin isim ve fotoğraflarının olduğu ağaçların önünden geçerken dua ederek derse giriyor.

Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, aldığı bir kararla bahçedeki 55 ağaca Tokatlı bazı şehitlerin isimlerini verdi. Okul idaresi şehitlerin resimleri ile birlikte şehadet yerlerinin yazılı olduğu afişleri kırmızı kurdele ile ağaçlara bağladı. Dikkat çeken uygulamanın ardından okulun öğrencileri her sabah şehit isimlerinin yazılı olduğu ağaçların önünde dua ettikten sonra derse girmeye başladı.

Okul Müdürü Ali Vanlıoğlu, Tokat'ın hemen hemen tüm köylerinden öğrencileri bulunduğunu belirterek, "Bizim memleketimiz de şehit memleketi. Tokat, Türkiye'de şehit veren en fazla illerden bir tanesi. Biz de öğrencilerimize milli bilinç, şuur, vatan, millet ve bayrak aşkını aşılamak için böyle bir şey düşündük. Bahçemizde bulunan 55 ağacımızın her birine Tokatlı birer şehidin ismini vererek hem şehit ailelerimizi onurlandıralım, hem de öğrencilerimiz bu cennet kuşlarını gönüllerine alsınlar. Onlara böyle bir eğitim verelim istedik" dedi.

'FATİHA OKUYORLAR'

Öğrencilerin her sabah okula geldiklerinde şehitler için Fatiha okuduklarını ifade eden Vanlıoğlu, "Bin küsur öğrencim her gün sabah bu Fatiha'yı okuyor. Bu şuurla okula girdiklerinde hem derse çalışma, hem de diğer yönleriyle vatana, millete nasıl faydalı olurum düşüncesi içinde oluyorlar. Ben bunun müthiş bir sonucunu gördüm" diye konuştu.

Öğrencilerden Yakup Sarı, "Okul müdürümüz Ali Vanlıoğlu, okulumuzun ağaçlarına şehitlerimizin fotoğraflarını astı. Biz de her sabah şehitlerimize dua ediyoruz" dedi.

Mahir İsmet Güler isimli öğrenci ise, "Okul idaremizin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı mutluyuz. Çünkü bizim böyle rahatça gezmemiz için vatan uğruna şehit olan ağabeylerimizi gördükçe daha çok hırslanıyor, derslerimize daha çok çalışmaya başlıyoruz. Her gün okula gelirken ben de dua ediyorum" ifadelerini kullandı.


- Tokat
Anadolu Lisesi, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:01 Kaynak: DHA
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