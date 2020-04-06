Okul bahçesindeki Atatürk büstüne saldırı - Son Dakika

Okul bahçesindeki Atatürk büstüne saldırı
6 saat önce
Okul bahçesindeki Atatürk büstüne saldırıHATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, okul bahçesindeki Atatürk büstü kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.
Okul bahçesindeki Atatürk büstüne saldırı
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, okul bahçesindeki Atatürk büstü kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.
İlçedeki Osman Gazi Lisesi'nin bahçesinde bulunan Atatürk büstüne, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler saldırdı. 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' yazısının olduğu kaidedeki büst parçalandı. Vatandaşlaın cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştığı saldırıyla ilgili araştırma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 09:59 Kaynak: DHA
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