Okul bahçesindeki Atatürk büstüne saldırı (2) - Son Dakika
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Okul bahçesindeki Atatürk büstüne saldırı (2)

22.11.2022 16:02
Okul bahçesindeki Atatürk büstüne saldırı (2)

SALDIRGAN GÖZALTINDAAntalya'nın Kepez ilçesindeki Alaeddin Keykubat Ortaokulu'nun bahçesinde bulunan Atatürk büstünün boyun kısmından kırılmasıyla ilgili cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Alaeddin Keykubat Ortaokulu'nun bahçesinde bulunan Atatürk büstünün boyun kısmından kırılmasıyla ilgili cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından okul müdürünün ifadesinin alınması, görgü tespit tutanağı düzenlenmesi ve adli tahkikat yapılması yönünde talimat verilirken, yapılan araştırma ve incelemeler sonucu büstü kıran kişi, yakalanarak gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Aslı DURAN/ ANTALYA,


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Okul bahçesindeki Atatürk büstüne saldırı (2) - Son Dakika

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