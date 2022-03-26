Okul bahçesindeki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Okul bahçesindeki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

26.03.2022 17:10
Okul bahçesindeki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde okul bahçesinde çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde okul bahçesinde çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

Çınarlık Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunun bahçesinde bisiklete binen, yaşları 15 ile 17 arasında değişen E.D. ve arkadaşı M. M. D. ile O.Ü, P. A. ve Y.S. arasında kavga çıktı.

Okulun kavga eden çocukları ayırmak isteyen müdür yardımcısı Gültekin Gül ile E.D. ve M.M.D. bıçakla yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçanların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Hisarcık, Çınarlık, Ordu, Ünye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okul bahçesindeki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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