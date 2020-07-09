Okul bahçesindeki drenaj kazısında göçük; 2 işçi toprak altında kaldı - Son Dakika

Okul bahçesindeki drenaj kazısında göçük; 2 işçi toprak altında kaldı
KÜTAHYA'da Adnan Menderes Orta Okulu bahçesinde yapılan drenaj kazısı sırasında göçük meydana geldi.
KÜTAHYA'da Adnan Menderes Orta Okulu bahçesinde yapılan drenaj kazısı sırasında göçük meydana geldi. İlk bilgilere göre göçük altında kalan 2 işçinin çıkarılması için AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kütahya'daki Ok Meydanı Mahallesi Radar Caddesi üzerinde bulunan Adnan Menderes Orta Okulu bahçesinde bir süre önce drenaj çalışması başlatıldı. Okul duvarlarına yakın bir alanda yapılan kazı çalışmasında yaklaşık 2 metrelik derinliğe inen özel bir şirkete bağlı 2 işçi, kazı sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kaldı. İhbar üzerine gelen AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarma çalışması başlatıldı. Kütahya Valisi Ali Çevik, Kütahya Emniyet Müdürü Necmettin Koç da okul bahçesine gelerek kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Göçük altında kalan işçileri kurtarma çalışması sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:37 Kaynak: DHA
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