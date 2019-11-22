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Okul bahçesindeki hafriyattan silah çıktı

6 saat önce

Okul bahçesindeki hafriyattan silah çıktıTOKAT - Tokat'ta okullar kampüsü bahçesine dökülen bir kamyon toprakla çevre düzenlenmesi yapan belediye ekipleri tarafından 2 adet tabanca bulundu.

Okul bahçesindeki hafriyattan silah çıktı

TOKAT - Tokat'ta okullar kampüsü bahçesine dökülen bir kamyon toprakla çevre düzenlenmesi yapan belediye ekipleri tarafından 2 adet tabanca bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Karşıyaka Mahallesi okullar kampüsünde ara tatil dolayısı ile çevre düzenlemesi başlattı. Okul bahçesine dökülen hafriyatın içerisinde silah olduğu fark edildi. 2 adet tabanca bulan ekipler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tabancaları incelemeye aldı. Hafriyatın alındığı alanda da inceleme başlatıldı.

Okul bahçesindeki hafriyattan silah çıktı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:24 Kaynak: İHA
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