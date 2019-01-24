Okul Bahçesindeki Kazıda İnsan Kemikleri Bulundu - Kırklareli
30 dakika önce
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, bir okulun bahçesinde yapılan kazı çalışmaları sırasında kafatası ile insan kemikleri bulundu.
Kırklareli
'nin Demirköy
ilçesinde, bir okulun bahçesinde yapılan kazı çalışmaları sırasında kafatası ile insan kemikleri bulundu.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Lisesi
bahçesinde basketbol
direğinin dikilmesi amacıyla görevliler tarafından kazma ve kürek ile çukur açılırken kafatasına rastlandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri aldı. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kepçe ile çukur genişletildi. Bölgede çok sayıda kemik bulundu.
İncelenmek üzere görevliler tarafından yaklaşık 5 saatlik çalışmayla toplanan kemiklerin insana ait olduğu belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kemiklerin İstanbul
Kriminal Polis
Laboratuvarı'na gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:09 Kaynak: AA
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