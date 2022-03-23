Okul bahçesindeki vagon öğrencileri sanat yolculuğuna çıkarıyor - Son Dakika
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Okul bahçesindeki vagon öğrencileri sanat yolculuğuna çıkarıyor

23.03.2022 11:54
Okul bahçesindeki vagon öğrencileri sanat yolculuğuna çıkarıyor

Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, okul bahçesindeki eski vagonda atık malzemelerden çeşitli eserler yapıyor.

Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, okul bahçesindeki eski vagonda atık malzemelerden çeşitli eserler yapıyor.

Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları (TCDD) Çankırı Tren Garı'nda atıl vaziyette bulunan vagonu gören okul müdürü Mehtap Meydaneri, vagonu nasıl değerlendirebileceğini düşünmeye başladı.

Durumu okuldaki öğretmenlerle de paylaşan Meydaneri, meslektaşlarının da fikirleri doğrultusunda vagonu almaya karar verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile TCDD arasında yapılan yazışmalar neticesinde Sıfır Atık Projesi kapsamında atıl vaziyette bulunan vagon, Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesine devredildi.

Çankırı Tren Garı'ndan alınarak okulun bahçesine taşınan vagon, öğrenciler için "Dönüşüm Vagonu" haline getirildi.

Gerekli bakımları yapılan ve üzeri grafiti sanatıyla süslenen vagonda okulun öğrencileri yaptıkları çalışmalarla sınıf ortamından uzaklaşarak sanat yolculuğuna çıkıyor.

Okul müdürü Mehtap Meydaneri, AA muhabirine, sanatçının her anlamda topluma örnek kişi olduğunu, bu bağlamda çevreye karşı duyarlılıklarını göstermek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında önemli bir projeye imza attıklarını belirten Meydaneri, "Daha önce ilimizde bir tren, uçak ve gemi kütüphaneye çevrilmişti, bunlardan yola çıkarak biz de bu vagonu değerlendirmek istedik." dedi.

Trenin ilk geldiğinde çok bakımsız olduğunu anlatan Meydaneri, şöyle devam etti:

"Ne yapalım ne edelim derken, bir gün AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu'nun eşi Seçil Hanım sağ olsun, aynı zamanda mimardır kendisi, okulumuzu ziyareti sırasında vagonumuzu gördü, bu konuda bize yardımcı olabileceğini söyledi. Hem mekan olarak farklı bir şey olur, çocuklar için de eğlenceli olur diye düşündük. Sonrasında mimari projeleri çizildi. Sağ olsun bize çok destek oldu, tamamen gönüllü olarak yaptı bütün bunları."

Vagonun restorasyonu için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü desteğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığına proje yazdıklarını, projenin kabulü sonrası hibe desteği alarak vagonu restore ettiklerini vurgulayan Meydaneri, şunları kaydetti:

"Bu hibe kapsamında vagonumuz tamir edildi, sıfırdan her tarafı elden geçti. Şu anda da öğrencilerimizle birlikte zaman zaman sanatsal projeler yürütülmekte. Zaman zaman resim derslerinde öğrencilerimiz öğretmenleriyle birlikte buraya geliyorlar resim çiziyorlar, saksı boyama etkinlikleri yapıyorlar, demir, ahşap, tahta gibi malzemeleri sanata dönüştürüyorlar. Müzik derslerimizde de dinletiler gerçekleştiriyoruz."

"Vagonun öğrencilere ilham olduğunu düşünüyorum"

Okulun resim öğretmenlerinden Betül Çalışandemir, vagonun içindeki ve dışındaki tasarımların vagona farklı hava kattığını belirterek, "Bu el birliğiyle yapmış olduğumuz dönüşüm vagonunun öğrencilere büyük bir ilham olduğunu düşünüyorum. Özellikle atölyede değil de burada çalışırken farklı ambiyans içinde olup da farklı düşüncelerle beraber bir tasarım oluşturduklarını gözlemleyebiliyoruz." dedi.

Resim bölümü 12. sınıf öğrencisi Betül Kıyı da sınıf ortamında hayal güçlerinin daha kısıtlı olduğunu, vagonun içinde yapılan çalışmalarda yeni tasarımlar üretebildiklerini kaydetti.

Müzik bölümü öğrencilerinden Yağmur Nur Kalınsaz da hiçbir okulda olmayan, insanlara ilham veren bir vagon içinde olduklarını ve burada olmaktan büyük keyif aldıklarını ifade etti.

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Devlet Demiryolları, Selahattin İnal, Cumhuriyet, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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