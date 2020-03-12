Okul bahçesindeki yolcu uçağı dezenfekte edildi - Son Dakika
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Okul bahçesindeki yolcu uçağı dezenfekte edildi

25 dakika önce

Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesindeki "Boeing 737-400 Classic" tipi eski yolcu uçağı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

Okul bahçesindeki yolcu uçağı dezenfekte edildi, System.String[]

Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesindeki "Boeing 737-400 Classic" tipi eski yolcu uçağı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.


Antalya Havalimanı'nda 8 yıl önce hurdaya ayrılan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle bir hayırsever tarafından satın alınarak Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine hibe edilen "Boeing 737-400 Classic" tipi eski yolcu uçağı, öğrenciler ve vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.


Her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği, içinde kütüphane, müze ve mini sinema salonu bulunan uçak, Sağlık Bakanlığının, Türkiye'de bir koronavirüs vakasının tespit edildiğine yönelik açıklamasının ardından dezenfekte edildi.


Okul Müdürü Haldun Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçağı bugüne kadar 70 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.


Öğrencilerin, uçağı hem eğitim materyali hem de kütüphane, müze ve mini sinema salonu olarak kullandığını aktaran Çevik, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün talimatıyla hem okulumuz hem de uçağımızı dezenfekte edildi. Uçağımızın her bir noktası en ince ayrıntısına kadar temizlendi. Öğrencilerimizin sağlığı, okulumuzun hijyenini en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:24 Kaynak: AA
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