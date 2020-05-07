Okul bahçesinden Atatürk büstü hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Olay, sabah saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi'nde bulunan Öğretmen Mehmet Ali Deniz İlkokulu'nda meydana geldi. Okul bahçesine gelen kimliği belirsiz kişi, Atatürk büstünü sökmeye çalıştı. 20 dakika uğraşarak, büstü yerinden söken hırsız, eline aldıktan sonra kaçtı. Okula öğle saatlerinde gelen hizmetli, büstün yerinde olmadığını fark ederek, okul müdürüne haber verdi. İhbarla okula polis ekibi sevk edildi. Hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatıldı.Öte yandan hırsızın, Atatürk büstünü sökme anı, okulun güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hırsızın, 20 dakika boyunca büstü sökmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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