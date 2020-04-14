Okul bahçesinden Atatürk büstünün çalınmasına 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okul bahçesinden Atatürk büstünün çalınmasına 2 gözaltı - Son Dakika

Okul bahçesinden Atatürk büstünün çalınmasına 2 gözaltı

6 saat önce

GAZİANTEP'te, okulun bahçesindeki Atatürk büstünü çalan ve güvenlik kamerası görüntüsünden kimliği belirlenen 3 kişiden 2'si yakalandı.

Okul bahçesinden Atatürk büstünün çalınmasına 2 gözaltı, System.String[]

GAZİANTEP'te, okulun bahçesindeki Atatürk büstünü çalan ve güvenlik kamerası görüntüsünden kimliği belirlenen 3 kişiden 2'si yakalandı. Şüphelilerin hurdacıya sattığı Atatürk büstü ise geri alındı.

Gaziantep'te, 11 Nisan günü, okulun bahçesindeki Atatürk büstü çalındı. Okul idarecilerinin fark etmesiyle hırsızlık olayı, polise bildirildi. Çalışma başlatan polis ekipleri, okulun güvenlik kamerası görüntülerinden, büstün bulunduğu yerden çalındığını belirledi. Çevredeki diğer kamera kayıtlarından da hırsızlığı 3 kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Detaylı inceleme sonucu kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Baskınlarla ismi açıklanmayan şüphelilerden 2'si yakalanıp, gözaltına alınırken, diğerine ise ulaşılamadı. Hırsızlık şüphelilerinin ifadesi doğrultusunda, hurdacıya satıldığı belirlenen Atatürk büstü de geri alındı. Hurdacı hakkında da yasal işlem yapan polis, hırsızlık şüphelisi 3'üncü kişinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.


Mustafa Kemal Atatürk, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 01:46 Kaynak: DHA

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