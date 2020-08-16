Okul bahçesinden çalınan inşaat malzemeleri terk edilmiş kamyonette bulundu - Son Dakika

Okul bahçesinden çalınan inşaat malzemeleri terk edilmiş kamyonette bulundu

Eskişehir'de okul bahçesine pansiyon inşaatı yapmak üzere bırakılan teleskopik demir kalıplar çalındı.

Eskişehir'de okul bahçesine pansiyon inşaatı yapmak üzere bırakılan teleskopik demir kalıplar çalındı. Polise, Yenikent Mahallesi Uluçam Sokağı'nda Fatih Fen Lisesi bahçesinden 200 bin lira değerinde teleskopik demir kalıpların çalındığı ihbarında bulunuldu. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin malzemeleri bir kamyonete yükleyerek olay yerinden uzaklaştığını belirledi. Dede Mahallesi Hacıbekir Sokağı'nda bir arsada plakaları sökülmüş bulunan kamyonetteki kalıplar, inşaat sorumlusuna teslim edildi. Ekipler, zanlıların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 10:21

Kaynak: AA

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