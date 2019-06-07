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Okul bahçesinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir okulun bahçesinden çatı malzemelerinin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Okul bahçesinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir okulun bahçesinden çatı malzemelerinin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgilere göre, Kıbrıs Mahallesi'ndeki Tekel İlkokulunda meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okulun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, okula ait çatı malzemelerini çalan şüphelinin H.S. olduğunu belirledi.
Şüpheli, evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
H.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, okulun bahçesinde bulunan çatı yapımında kullanılan malzemeleri bulunduğu yerden alan şüphelinin önce malzemeleri bir yerde toplaması ve daha sonra alarak olay yerinden uzaklaşması yer aldı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:30 Kaynak: AA
Nizip, Gaziantep, Güncel
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