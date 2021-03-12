Okul bahçesine 410 fidan dikildi - Son Dakika

Okul bahçesine 410 fidan dikildi
12.03.2021 14:59
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde 410 fidan toprakla buluştu.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde 410 fidan toprakla buluştu.
Kaymakamlık tarafından Emet Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilen karaçam, sedir, ıhlamur, çam fıstığı ve defneden oluşan 410 fidan Kaymakam Buğra Karadağ, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, okul müdürleri ile kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte toprakla buluşturuldu. - KÜTAHYA
Son Dakika Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan hastaneye kaldırıldı Brezilya'da maça damga vuran hareket! Hakem sahanın ortasına tuvaletini yaptı Ekonomi reform paketine dijital paralar da girdi: Hukuki alt yapısı oluşturulacak Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor Danıştay'dan Andımız için nihai karar: Artık okunmayacak SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku Fenomen Jahrein, eşi ve kendisine hakaretler savuran Gaga Bulut'a ateş püskürdü Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı