Okul bahçesine inşa ettikleri "böcek oteliyle" canlıların yaşamını öğreniyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

Okul bahçesine inşa ettikleri "böcek oteliyle" canlıların yaşamını öğreniyorlar

16.05.2022 11:24
Okul bahçesine inşa ettikleri "böcek oteliyle" canlıların yaşamını öğreniyorlar

Satı Öztürk İlkokulu öğrencileri, beslenme saatinde, okul bahçesindeki tarım atölyesinde ürettikleri sebze ve meyveleri tüketiyor, talaş, tahta ve taş gibi doğal malzemeleri kullanarak inşa ettikleri "böcek oteli" ile de canlıların doğal yaşam alanlarını öğreniyor.

Satı Öztürk İlkokulu öğrencileri, beslenme saatinde, okul bahçesindeki tarım atölyesinde ürettikleri sebze ve meyveleri tüketiyor, talaş, tahta ve taş gibi doğal malzemeleri kullanarak inşa ettikleri "böcek oteli" ile de canlıların doğal yaşam alanlarını öğreniyor.

Satı Öztürk İlkokulunda çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla kurulan tasarım ve beceri atölyelerinde çeşitli projeler yürütülüyor.

İlkokulda yürütülen projelerle ilgili AA muhabirine bilgi veren Okul Müdürü Osman Kaya, okul içi ve dışında birçok konuda tasarım ve beceri atölyeleri bulunduğunu ve öğrencilerin bunlardan daha fazla faydalanması için çabaladıklarını söyledi.

Kaya, öğrencilerin bizzat toprağı ekime hazırlama, tohum ekimi, fide dikimi ve sulama gibi tarımsal faaliyetlerde bulunduğunu ve yetiştirdikleri ürünlerin tohumlarının ata tohumu olmasına önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Okul bahçemizde tamamen yerel imkanlarımızla 60 metrekarelik tarım atölyesi kurduk. Burada yaz ve kış bitkileri olmak üzere yılda iki defa ekim ve hasat yapmaktayız. Ekim ayında soğan, tere, roka, maydanoz, turp, havuç ve ıspanak gibi soğuğa dayanıklı kış bitkileri, nisan sonu itibarıyla da domates, biber, salatalık, fasulye ve çilek gibi yaz bitkileri yetiştirmekteyiz."

Tarım atölyesini 10 ayrı bölüme ayırdıklarını ve bunları 3'üncü ve 4'üncü sınıflara tahsis ettiklerini anlatan Kaya, her sınıfın kendi ürününü yetiştirdiğini ve öğrencilerin bu ürünleri, beslenme saatlerinde öğretmenleriyle birlikte tükettiğini kaydetti.

Okuldaki diğer proje ve etkinliklere ilişkin de bilgi veren Kaya, eskimiş sıraları yenilerken üzerlerine dokuz taş, mangala, dümen gibi zeka oyunları çizdiklerini, öğrencilerin boş vakit ile teneffüslerinde bu oyunları oynadığını aktardı.

Osman Kaya, ayrıca "Bilge Kapılar" projesiyle Türkiye'nin önemli kişi ve şehirlerine ilişkin bilgileri kapı üzerine işlediklerini, böylece öğrencilerin bunları kalıcı şekilde öğrenmelerini sağladıklarını söyledi.

Kaya, "Geleceğin Dünyasında Sürdürülebilir Çevre" projesi kapsamında okul bahçesinde, talaş, tahta ve taş gibi doğal malzemeleri kullanarak öğrencilerle birlikte "böcek oteli" inşa ettiklerini, bununla, öğrencilerin, canlıların doğal yaşam alanlarının önemini kavramasını amaçladıklarını da anlattı.

Okul kütüphanesini, öğrencilerin daha huzurlu ve sağlıklı bir ortamda kitap okuyabilmesi için farklı şekilde tasarladıklarını belirten Kaya, raflarda 5 bine yakın kitap bulunduğunu, öğrenci başına 6 kitap düştüğünü bildirdi.

Atölyeden çıkan ürünler kullanılıyor

Seramik Biçimlendirme Atölyesi Öğretmeni Gülşah Durna ise çocukların elle şekillendirme ve çamur tornası kullanarak yaptıkları çalışmalarla hayal güçlerini ve el kaslarını geliştirdiğini, ayrıca sorun çözmeyi öğrendiğini söyledi.

Öğrencilerin fitil ve plaka teknikleriyle vazo, kutu, pano ve şekerlik gibi eşya ve objeler yaptığını anlatan Durna, çıkan ürünlerin fırınlanıp sırlandıktan sonra okul içinde kullanıldığını ifade etti.

YORUMLAR
500
Yeneroğlu'ndan Bakan Ersoy'a: Kendi Otelinize Tahsis Ettiğiniz Ormanda Yeni Otel Binasına İzin Verdiniz Mi? Yeneroğlu'ndan Bakan Ersoy'a: Kendi Otelinize Tahsis Ettiğiniz Ormanda Yeni Otel Binasına İzin Verdiniz Mi? Başkan Sarı açıkladı: Amasya'da 5 yıldızlı otelin inşası yakında başlıyor Başkan Sarı açıkladı: Amasya'da 5 yıldızlı otelin inşası yakında başlıyor Canik ÇPL öğrencileri kurak okul bahçesini yeşillendirdi Canik ÇPL öğrencileri kurak okul bahçesini yeşillendirdi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okul bahçesine inşa ettikleri 'böcek oteliyle' canlıların yaşamını öğreniyorlar - Son Dakika


Son Dakika
11:19 İETT otobüsünün şoförü, 'psikolojim bozuldu' diyerek kontak kapattı: İşte otobüsün karıştığı o anlar
11:17 İnce'den Bahçeli'yle görüşme eleştirilerine: Hay Allah belanızı versin!
11:14 Irak'ta yaşanan şiddetli kum fırtınası hayatı altüst etti: Onlarca kişi boğulma riski geçirdi, okullar tatil edildi
11:12 Merkezi yönetim bütçesi geçtiğimiz ay 50,2 milyar TL açık verdi
11:08 Belinden sakatlanan Belçim Bilgin: Uzaktan izliyorum hayatı
10:49 TÜİK'e göre işsiz sayısı 3 milyon 845 bin oldu
10:48 Motosiklet kaskı takıp, hasmına güpegündüz kurşun yağdırdı! Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı
10:47 6 ay önce evlendiği kocasını oğluyla birlikte sopayla boğarak öldürdü
10:41 Erkek arkadaşını cinsel organının büyüklüğü yüzünden terk eden genç kadın, eleştirilerin odağı haline geldi
10:30 Hapis cezası alan ve hakkında siyasi yasak getirilen Canan Kaftancıoğlu , "Bundan sonra ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtladı: Görevimin başındayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 11:27:29. #1.13#
SON DAKİKA: Okul bahçesine inşa ettikleri "böcek oteliyle" canlıların yaşamını öğreniyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement