Okul bahçesine kuş evleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okul bahçesine kuş evleri - Son Dakika

Okul bahçesine kuş evleri

6 saat önce

Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kar yağışı sonrası yem bulamadıkları için uzaklaşan kuşlar için okul bahçesindeki ağaçlara kuş evleri bıraktı.

Okul bahçesine kuş evleri, System.String[]

Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kar yağışı sonrası yem bulamadıkları için uzaklaşan kuşlar için okul bahçesindeki ağaçlara kuş evleri bıraktı.


Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okul bahçesinde bulunan ağaçlara kuş evleri bıraktı. Her sınıf için bırakılan kuş evlerinin sayısı 17 oldu. "Kuşlar üzülmesin cıvıltıları kesilmesin" diye böyle bir çalışma yaptıklarını belirten felsefe öğretmeni Rabia Meltem Karaca, yaptığı açıklamada, "Kuşlar üzülmesin cıvıltıları kesilmesin, diye bir sosyal sorumluluk projesi, değerler eğitimi kulübünün çalışma projesi olarak hazırladık biz bu projeyi. Bizler güçlü bir medeniyetin nesilleriyiz. İnsana verdiğimiz değer kadar hayvanlara da aynı değeri veren bir toplumuz. Özellikler Kütahya'da kış günleri çetin geçiyor. Çocuklarımızda merhamet, paylaşma, iyi niyet ve hayvan sevgisi oluşturması için çalıştık projemizde. Bütün sınıflarımızın bir yuvası olsun diye okulumuzdaki 17 sınıf adedince kuş yuvası temin ettik. Daha sonra onları boyadık ve asılır hale getirdik. Baharı kuş cıvıltıları ile karşılayacağız inşallah bahçemizde" dedi.


Yapmış oldukları etkinlikten dolayı mutlu olduklarını ifade eden öğrenciler kuşlar için sevinçli olduklarını dile getirdi. - KÜTAHYA

Anadolu Lisesi, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da bir özel okul iflas edince öğrenciler mağdur oldu
Soğuk hava ve açlığa dayanamayan tilki donarak telef oldu 6 yıl sonra karşılaştığı arkadaşıyla önce tokalaştı, arasının bozuk olduğu aklına gelince yumrukla saldırdı İlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çekti

Son Dakika Haberleri
00:32 Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 03:45:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Okul bahçesine kuş evleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]