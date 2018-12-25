Son Dakika Haberleri: Okul Bahçesine Lavanta, Gül, Biberiye ve Elwoodi Dikildi

Okul Bahçesine Lavanta, Gül, Biberiye ve Elwoodi Dikildi

1 saat önce

Kilimli Engelliler Derneği Başkanı Aslıhan Dor ve yönetim kurulu üyeleri Kilimli İsmet İnönü İlkokulu'nun okul temsilcisi Deniz Özgür'in isteğiyle okul bahçesine lavanta, gül, biberiye ve elwoodi gibi süs bitkileri dikildi.

Okul Bahçesine Lavanta, Gül, Biberiye ve Elwoodi Dikildi, System.String[]
Kilimli Engelliler Derneği Başkanı Aslıhan Dor ve yönetim kurulu üyeleri Kilimli İsmet İnönü İlkokulu'nun okul temsilcisi Deniz Özgür'in isteğiyle okul bahçesine lavanta, gül, biberiye ve elwoodi gibi süs bitkileri dikildi.

Fidan dikimine, Belediye Başkanı Ali Aslankılıç, Okul Müdürü Cengizhan Soysal, Çatalağzı Engelliler Derneği Başkanı Özcan Albas ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kilimli Engelliler Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, İsmet İnönü İlkokulu Müdürü, Müdür Yardımcısı, öğretmenler, öğrenciler ve yaptıkları etkinlikler ve projelerle tanınan Nur Sarı ve Gizem Bayram da katıldı.

"Kilimli İsmet İnönü İlkokulu'nda okul temsilcisi Deniz Özgür kızımızın ricasıyla okul bahçesinde lavanta, gül, biberiye ve elwoodi gibi süs bitkilerinin ekimini öğrencilerimizle birlikte yaptık. Her sınıf kendi fidanlarının dikimine yardımcı oldu ve öğrenciler fidanlarının büyümesini takip edeceklerini belirttiler. Fidanların ekim alanlarının hazırlanması için okul bahçesinin yeniden düzenlemesini yapan Kilimli Belediyesi çalışanları ve başkanımız Ali Aslankılıç'a teşekkür ediyoruz. Okulumuzun daha da güzelleşmesine katkımız olduysa ne mutlu bize. Öğrenci ve öğretmenlerimize de katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz." - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:46 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Esad Rejimi Güçleri, Münbiç'in Batı Kırsalındaki Arimah Beldesine Girdi Acılı Baba, Üç Evladından Hangisinin Tabutuna Sarılacağını Bilemedi

Bakan Albayrak Asgari Ücret Zammı Sonrası 2019 Yılının Müjdelerini Paylaştı Asgari Ücret Zammının İşverene Maliyeti 621 TL Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 15:53:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okul Bahçesine Lavanta, Gül, Biberiye ve Elwoodi Dikildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]