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Son Dakika Güncel Okul bahçesine vücutlarıyla 'Ayyıldız ' çizdiler

Okul bahçesine vücutlarıyla "Ayyıldız " çizdiler

1 saat önce

Manisa'nın Demirci İlçesinde Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Barış Pınarı Harekatına destek için vücutlarıyla okul bahçesine ayyıldız çizdi.

Okul bahçesine vücutlarıyla

Manisa'nın Demirci İlçesinde Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Barış Pınarı Harekatına destek için vücutlarıyla okul bahçesine ayyıldız çizdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatına destek olmak isteyen 200 lise öğrencisi, okul bahçesine "Ayyıldız " koreografisi çizerek asker selamı yaptılar.

Demirci Gevher Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Taştekin "Kahraman Mehmetçiğimizin ülkemizi korumak adına sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'na detsek için öğrencilerimizle bir çalışma yaptık. Okul bahçesine ayyıldız yaparak, asker selamı gönderdik. Allah ordumuzu bu harekattan zaferle çıkarsın "dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Anadolu Lisesi, Demirci, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:42 Kaynak: AA
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