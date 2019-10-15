Manisa'nın Demirci ilçesinde Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde Barış Pınarı yazısını ortaya koyan bir koreografi sergiledi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatına destek olmak isteyen 150 lise öğrencisi, okul bahçesine "Barış Pınarı" yazısı çıkacak şekilde sıralanarak Türk bayrağı açtı.

Okul Müdürü Bilal Çetinkaya, öğrencilerin vatan için mücadele veren Mehmetçiğe destek için bir etkinlik yapma talebiyle geldiğini belirterek, "Onlar orada mücadele ederken biz de dualarımızla onların yanındayız. Öğrencilerimiz ile bir koreografi hazırladık, bu çalışmada öğretmenlerimiz de yer aldı. Barış Pınarı yazarak şanlı Türk bayrağımız ile 'harekata olan desteğimiz tamdır' dedik. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin." dedi.