Son Dakika Haberleri: Okul bahçesine vücutlarıyla 'Barış Pınarı' yazdılar
Son Dakika Güncel Okul bahçesine vücutlarıyla 'Barış Pınarı' yazdılar

Okul bahçesine vücutlarıyla 'Barış Pınarı' yazdılar

31 dakika önce

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde lise öğrencileri Mehmetçiğe destek vermek için okul bahçesinde vücutlarıyla 'Barış Pınarı' yazan öğrenciler, Türk bayrağı açıp slogan attı.

Okul bahçesine vücutlarıyla 'Barış Pınarı' yazdılar, System.String[]

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde lise öğrencileri Mehmetçiğe destek vermek için okul bahçesinde vücutlarıyla 'Barış Pınarı' yazan öğrenciler, Türk bayrağı açıp slogan attı.


Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak isteyen Reşadiye Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, okul bahçesine vücutlarıyla "Barış Pınarı" yazarak açtıkları Türk bayrakları ile tekbirler getirip, sloganlar attı. - TOKAT

Reşadiye, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:42 Kaynak: İHA
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