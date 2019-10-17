Okul bahçesine vücutlarıyla 'Barış Pınarı' yazdılar
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Okul bahçesine vücutlarıyla 'Barış Pınarı' yazdılarTOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde lise öğrencileri Mehmetçiğe destek vermek için okul bahçesinde vücutlarıyla 'Barış Pınarı' yazan öğrenciler, Türk bayrağı açıp slogan attı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:47 Kaynak: İHA
Okul bahçesine vücutlarıyla 'Barış Pınarı' yazdılar
TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde lise öğrencileri Mehmetçiğe destek vermek için okul bahçesinde vücutlarıyla 'Barış Pınarı' yazan öğrenciler, Türk bayrağı açıp slogan attı.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak isteyen Reşadiye Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, okul bahçesine vücutlarıyla "Barış Pınarı" yazarak açtıkları Türk bayrakları ile tekbirler getirip, sloganlar attı.
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